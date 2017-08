Zwei Hallen – eine Wand: Pettinger Betriebe teilen sich Gebäude

Noch fehlen Sitzbank und Radständer beim Ringhamer Buswartehäuschen. Gemeinderätin Elvira Kraller erinnerte in der Sitzung an den nahen Schulbeginn. Das Schild hat wohl der letzte Sturm schief gestellt. − Foto: Höfer Noch fehlen Sitzbank und Radständer beim Ringhamer Buswartehäuschen. Gemeinderätin Elvira Kraller erinnerte in der Sitzung an den nahen Schulbeginn. Das Schild hat wohl der letzte Sturm schief gestellt. − Foto: Höfer



Die Grundstücke von Johannes Eisenbichler und Markus Rehrl liegen direkt nebeneinander. Im Gewerbegebiet Wasserbrenner wollen beide Firmeninhaber nun eine Halle bauen. Ihre Lösung: Gemeinsam an der Grundstücksgrenze. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung diesem sowie dem Antrag der Bürgerhilfe zu, in ihrem Raum über der Turnhalle eine Küchenzeile einzubauen.

Jede der beiden Hallen im Gewerbegebiet wird ein Pultdach erhalten. "Zusammen ist es dann ein Satteldach", beschrieb Bürgermeister Karl Lanzinger das Vorhaben. Dazwischen wird eine Brandschutzwand errichtet, die zur Vermeidung eines sogenannten Brandüberschlages 40 Zentimeter über die beiden Dächer hinausragen wird. Eisenbichlers Stahlbetonhalle soll 40 mal 8,5 Meter groß werden. Die Lagerhalle von Markus Rehrl wird in den Maßen 31 mal 14 Meter gebaut, mit einem Dachüberstand als Ladezone. "Eine Superlösung", kommentierte dieses "Miteinander" der Zweite Bürgermeister Ludwig Prechtl. Seine Kollegen sahen das ebenso.

Angesichts aktueller Pressemeldungen über die Nitratbelastung des Grundwassers bat Franz Vordermayer, die Gemeindebürger über den Stand in Petting zu informieren. "Wir haben hervorragendes Wasser in Petting", sagte Lanzinger dazu.

Lediglich vier Sportler pro Mannschaft braucht es für die Gemeindemeisterschaft im Stockschießen. Der Gemeinderat wird wieder teilnehmen. In der selben Woche ist auch Schulbeginn. Kraller fragte daher nach der noch immer fehlenden Sitzbank im neuen Buswartehäuschen.