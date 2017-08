Rennen um Kreisaltenheim ist eröffnet

Das Kreisaltenheim in Palling ist mit seinem Raumkonzept nicht mehr zeitgemäß und während eines laufenden Betriebes auch nicht zu sanieren. Deshalb sucht der Landkreis Traunstein einen neuen Standort. Die Gemeinde Tacherting hat sich beworben. − Foto: Pfingstl Das Kreisaltenheim in Palling ist mit seinem Raumkonzept nicht mehr zeitgemäß und während eines laufenden Betriebes auch nicht zu sanieren. Deshalb sucht der Landkreis Traunstein einen neuen Standort. Die Gemeinde Tacherting hat sich beworben. − Foto: Pfingstl



Drei Kreis-Altenheime betreibt der Landkreis Traunstein, in Grabenstätt, Palling und Trostberg. 170 Mitarbeiter kümmern sich in den drei Häusern um rund 250 Bewohner. In Palling werden 89 Männer und Frauen in vollstationärer Pflege betreut. Doch Palling ist auch das Heim mit dem ältesten Gebäude. Zwar ist die Einrichtung gut ins Gemeindeleben integriert. Bei zahlreiche Aktivitäten sind die Pallinger Bürger oder Vereine eingebunden. Aber das Haus entspricht nicht mehr einem modernen Standard, bestätigt auch Landrat Siegfried Walch.

Deshalb ist der Landkreis seit über einem Jahr dabei, in der Gemeinde Palling ein Ersatzgrundstück zu finden, um dort einen Neubau zu errichten. Denn das bestehende Gebäude lasse sich während des Betriebes nicht sanieren, unterstreicht der Traunsteiner Landrat. Außerdem sei der Zuschnitt der Zimmer nicht mehr zeitgemäß.

Aber die Suche nach einem Ersatzgrundstück gestaltet sich schwierig. Eine in der Nachbarschaft des bestehenden Heimes gelegene Fläche erwies sich als nicht geeignet und andere Grundstücke in entsprechender Größe ließen sich auch nach eineinhalbjähriger intensiver Suche in der Gemeinde im nordöstlichen Landkreis nicht finden. "Irgendwann muss eine Entscheidung her", so Walch.

Die Gemeinde Tacherting hat ihr Interesse an der Kreis-Einrichtung bekundet. Sie verfügt mit dem ehemaligen Gasthaus Reitmeier über ein gut geeignetes Areal.