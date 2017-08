Gelungene Kombi aus Romantik und Gegenwart: Kuh-Kunst in der Burg

Heilige Kuh? Das Exemplar mit den gedrehten Hörnern, ebenfalls nach Voltz, eignet sich jedenfalls gut zur Illustration der indischen Publikation "The Hindu". − Foto: Bernard Heilige Kuh? Das Exemplar mit den gedrehten Hörnern, ebenfalls nach Voltz, eignet sich jedenfalls gut zur Illustration der indischen Publikation "The Hindu". − Foto: Bernard



Die Dunkelheit ist bereits hereingebrochen, die Musik ist verstummt. Doch im Burghof stehen immer noch ratschende Grüppchen zusammen, und im Carabinierisaal nimmt das Fachsimpeln zwischen Dollarscheinen und Geigenkasten auch lange nach dem Schluss der offiziellen Vernissage kein Ende. Die Besucher, viele von ihnen offen begeistert, weisen sich gegenseitig auf Details hin, Überraschungen, Entdeckungen, Ähnlichkeiten und Unterschiede.

All diese findet man üppig in der Doppelausstellung des Romantikers Friedrich Voltz, der heuer 200 Jahre alt geworden wäre, und des Wahl-Tittmoningers Pete Kilkenny. Schon auf den ersten Blick, und immer mehr, je weiter man sich auf die Welten der beiden Künstler einlässt. Was sie verbindet, ist das Motiv: Die äußerst sehenswerte Schau im Prälaten- und im Fürstenstock zeigt vor allem Kühe. Von vorn, von links, von rechts, in der Herde, auf Leinwand, Zeitung und auf Zehn-Mark-Scheinen, in Öl, Bleistift und Gouache. Die stoischen Wiederkäuer sehen den Betrachtern mal expressionistisch bunt, mal sepiafarben, penibel gezeichnet, in die Augen.

Als "narrisch" hatte Kulturreferent Josef Wittmann diese Zusammenstellung zuvor bezeichnet – und die Menschen hinter der Ausstellung, Kilkenny, ihn selbst und die Familie Erpf aus Krailling, Nachfahren von Voltz. Sie hatten das Projekt über Jahre geplant, Bilder katalogisiert und transportiert, "tagelang mit durchgeschwitzten Hemden geschleppt", gehängt und beschriftet. "Gegensätzlicher könnten die Stile kaum sein", hatte auch Bürgermeister Konrad Schupfner zuvor konstatiert.

Die Ausstellung "Alles ist vergänglich, nur der Kuhschwanz, der bleibt länglich" im Prälaten- und Fürstenstock der Tittmoninger Burg ist bis 3. Oktober mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.