Gleitschirmflieger wird mit Kran aus Baum gerettet

Der Mann war in einem Baum gelandet. −Symbolbild: dpa Der Mann war in einem Baum gelandet. −Symbolbild: dpa



Am Dienstag gegen 17 Uhr wurde die integrierte Leitstelle Traunstein über einen Gleitschirmunfall in Bergen (Landkreis Traunstein) informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich zum Glück schnell heraus, dass ein 60-jähriger Urlauber aus dem Raum Schweinfurt mit seinem Gleitschirm in einer Baumkrone gelandet war und sich dort verfangen hatte. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, jedoch wurden die Einsatzkräfte der Bergwacht sowie Feuerwehr bei der Bergung vor erhebliche Probleme gestellt.

Der Baum war morsch, so dass eine direkte Rettung über den Baum nicht möglich war. Zudem war das Gelände sehr steil. Eine Bergung mit der Drehleiter der Feuerwehr konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden, da der Baum in welchem der Schweinfurter gelandet war, zu weit oben stand und die Leiter nicht reichte.

Es wurde zur Bergung extra ein Kran einer Firma aus Inzell angefordert. Mit Hilfe des Krans wurde ein Mann der Bergwacht zu dem Verunfallten hochgefahren. Nachdem der Schweinfurter gesichert war, konnte er von seinem Gleitschirm befreit und schließlich zusammen mit dem Bergwachtler auf sicheren Boden gebracht werden. Da sich die Bergung über mehrere Stunden hinzog, kam der 60-Jährige zur Untersuchung mit dem RTW erst einmal in ein Krankenhaus.

Die genaue Ursache des Flugunfalls bedarf noch der Klärung. − red