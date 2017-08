Hirschkalb "Bambi" sorgt für Staunen im Achental

Der röhrende Hirsch im herbstlichen Wald erscheint mit seinem mächtigen Geweih wie eine Urgewalt, die sogar aus der Ferne Respekt einflößt. "Bambi" dagegen geht im Moment ganz nah auf Tuchfühlung. Mit seiner schwarzglänzenden Schnauze, dem Windfang, stupst das gut neunwöchige Hirschkalb immer wieder seine Ziehmutter Sabine Hornberger aus Grassau an und schickt mit seinen großen dunklen Augen eine Botschaft hinterher: Eine Flasche mit der guten Bio-Ziegenmilch wäre jetzt genau das richtige. Mit kräftigem Schmatzen saugt das neue Familienmitglied der Hornbergers in Nullkommanix einen halben Liter der kraftspendenden Flüssigkeit weg.

Dass Bambi heute so unbekümmert mit den Menschen herumtollt, sich streicheln lässt, alles neugierig beschnuppert und schließlich mit seinem neuen Spielkameraden "Gypsi", einem Kamerunschaf, schmust, ist einer Reihe von glücklichen Zufällen zu verdanken. "Das Leben von Bambi stand auf Messers Schneide", erinnert sich Peter Hornberger.

