"Missglückt": Gaisbergstraße wieder im Tittmoninger Bauausschuss

Das neue Erscheinungsbild der Gaisbergstraße sei "missglückt", der als "Begegnungsfläche" gedachte breitere Gehsteig wirke wie ein zugeparkter "Busbahnhof": Wegen Vorwürfen wie diesen hatte die SPD-Fraktion im Tittmoninger Stadtrat das Burgfeld wieder aufs Tableau gebracht. Nach Ortsterminen mit Bürgern und Bauausschuss entschied dieses Gremium am Dienstag über einen Antrag der SPD – und einigte sich auf einen Kompromiss.

Drei Forderungen stellte Bauausschuss-Mitglied Dirk Reichenau in einem Schreiben an den Bürgermeister auf: dass eine verkehrsberuhigte Zone in Teilen der Gaisbergstraße eingeführt werde – es wäre die zweite im Gemeindegebeit nach dem Hüttenthaler Feld –, dass die Begegnungsfläche mit Blumenkästen oder Pollern von der Fahrbahn getrennt und dass die Einbahnstraße von den Wertstoff-Containern bis zur Watzmannstraße umgekehrt werde.

