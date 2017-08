Spielautos, Teddys, eine Uhr und das Puppenhaus: Viele Wünsche der Kinder erfüllt

Fast wie Weihnachten: Am Mittwoch lagen die Geschenke im Pfarrzentrum zum Abholen bereit. − Foto: red Fast wie Weihnachten: Am Mittwoch lagen die Geschenke im Pfarrzentrum zum Abholen bereit. − Foto: red



"Die Trostberger Bürger haben ein großes Herz, wenn es um die Erfüllung von Wünschen geht, die Eltern nicht stemmen können." Zu diesem Resümee sind Günter Altinger und Renate Bornmann vom Arbeitskreis Hilfe für Notleidende gekommen. Ihre Aktion "Bunte Wunschleine" ist beendet. Am Mittwoch konnten die Kinder ihre Wunschgeschenke im Pfarrzentrum abholen.

"Es war faszinierend, mit welch leuchtenden Augen die liebevoll verpackten Geschenke entgegengenommen wurden", erzählen die Organisatoren. Die tollen Zeichnungen der Tafelkinder, die im Stadtkino und Café "Vickie’s Chat & Chill" aufgehängt waren, seien besonders gut bei den Spendern angekommen. Mehrere Spender hatten unter Angabe der Wunschnummer das Geld auf das Konto überwiesen und den Arbeitskreis gebeten, die Wünsche zu erfüllen.

Der Renner in diesem Jahr waren ferngelenkte Autos. Auch das gewünschte Puppenhaus wurde von einer mehr als großzügigen Spenderin abgegeben. Playmobil, eine Freundschaftskette, Armbanduhr, Puppenwagerl und ein Tagebuch wurden verpackt. Auch zwei wunderschöne Teddybären, die von einer Trostbergerin am Ausgabetag gebracht wurden, haben sofort den Besitzer gewechselt. Ein Mädchen aus Trostberg hatte sich von Schmusetieren, Puzzles und Spielzeug getrennt, weil es will, dass auch andere Kinder glücklich sind.

