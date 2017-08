Freund stirbt bei Unfall: Gericht glaubt nicht an Griff ins Lenkrad

In diesem Wrack verstarb am 5. April bei Surberg ein 24-Jähriger als Beifahrer. Der Rumäne war nicht angegurtet. Gesteuert hatte das Unglücksauto unter Alkoholeinfluss sein Jugendfreund. Der 23-Jährige wurde am Donnerstag in Traunstein zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. − Foto: FDL In diesem Wrack verstarb am 5. April bei Surberg ein 24-Jähriger als Beifahrer. Der Rumäne war nicht angegurtet. Gesteuert hatte das Unglücksauto unter Alkoholeinfluss sein Jugendfreund. Der 23-Jährige wurde am Donnerstag in Traunstein zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. − Foto: FDL



Er saß alkoholisiert am Steuer, am Unfalltod seines besten Freundes will er aber nicht schuld gewesen sein. Der 23-jährige Rumäne, der sich wegen des tragischen Unfalls am Abend des 5. April 2017 auf der B304 bei Surberg (Lkr. Traunstein) am Donnerstag vor dem Amtsgericht Traunstein verantworten musste, sagte, dass sein ein Jahr älterer Freund Druck ausgeübt habe. Der 24-Jährige, der bei dem Crash Beifahrer war und noch an der Unfallstelle verstarb, wollte schnell zurück nach Mannheim kommen, behauptete der Angeklagte. Und: Er habe ihm bei einem Streit ins Lenkrad gegriffen. Das nahm Richter Wolfgang Ott dem 23-Jährigen nicht ab und verurteilte ihn wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe mit dreijähriger Bewährung. Außerdem muss der Rumäne seinen Führerschein für zwei Jahre abgeben.

Der Angeklagte war von Mannheim aus mit zwei Rumänen, darunter das spätere Opfer, nach Traunstein gereist und kaufte dort bei einem Händler ein Auto. Am nächsten Tag hatte der Wagen bei Rosenheim eine Panne. Die Rumänen brachten den Ford Mondeo zurück nach Traunstein. Der Autohändler bemerkte Alkoholgeruch und warnte sie, betrunken zu fahren. Gegen 19.05 Uhr waren der 23- und der 24-Jährige auf der B304 von Traunstein in Richtung Teisendorf unterwegs. Im Surberger Ortsteil Au geriet der Ford mit hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Autos verfehlte der Wagen knapp, dann überschlug er sich und prallte gegen einen Baum. Der 23-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden. Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät.

Verteidiger Manuel Luedtke aus Bad Reichenhall sprach von Erinnerungslücken seines Mandanten an. Dieser wisse nur noch von einem Streit und dem Griff ins Lenkrad und habe danach "nur noch Schreie" im Kopf. Der Unfall tue dem Angeklagten leid: "Er wird sein ganzes Leben mit dieser Schuld leben müssen." Richter Wolfgang Ott reagierte: "Wieso spricht der Verteidiger von Schuld, wenn angeblich der Beifahrer ins Lenkrad gefasst hat? Wenn das so war, hat der Angeklagte keine Schuld." Die Sachverständigen sagten aus, dass der Angeklagte zum Unfallzeitpunkt etwa 1,4 Promille Alkohol im Blut gehabt habe und der Ford Mondeo mindestens 112 Stundenkilometern schnell gewesen sei.

Den bei der Polizei nie geschilderten Griff des Beifahrers ins Lenkrad bezeichnete Staatsanwalt Florian Walter als "zynische Einlassung". Dem Getöteten werde die Schuld in die Schuhe geschoben. Eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten ohne Bewährung sowie eine Führerscheinsperre von noch 20 Monaten seien angemessen. Verteidiger Luedtke sagte, sein Mandant habe im Sinn eines Täter-Opfer-Ausgleichs die Beerdigungskosten für den Jugendfreund übernommen. Dieser "besondere Umstand" rechtfertige eine Strafe mit maximaler Bewährungszeit.

Ausschlaggebend sei die Frage nach dem – nicht glaubhaften - Griff ins Steuer, begründete Wolfgang Ott im Urteil. Erst bei einem Haftprüfungstermin habe der 23-Jährige den angeblichen Vorfall erwähnt. Er sei bei dem Unfall absolut fahruntüchtig gewesen. Es gebe eine klare Regel: "Fahrlässige Tötung unter Alkoholeinfluss bedeutet grundsätzlich Strafe ohne Bewährung." Hier liege ein Mitverschulden des Beifahrers vor – weil er nicht angegurtet und beim Alkoholtrinken des Fahrers mit dabei war. Das ermögliche Bewährung. - kd

Den ganzen Bericht lesen Sie am 1. September in der Heimatzeitung.