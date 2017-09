Anti-Trump-Trip im E-Bulli startet erst am Sonntag

"Earth first" statt "America first"! Die Guten A-Band mit Günter Wimmer und Guido Fuchs vor dem umweltverträglichen Elektro-Bulli der "Try Crossover"-Stiftung. −F.: privat "Earth first" statt "America first"! Die Guten A-Band mit Günter Wimmer und Guido Fuchs vor dem umweltverträglichen Elektro-Bulli der "Try Crossover"-Stiftung. −F.: privat



"Save the Planet" – unter diesem Motto begibt sich die Guten A-Band – bestehend aus dem Pettinger Günter Wimmer und dem Traunsteiner Guido Fuchs – auf einen musikalisch-politischen Anti-Trump-Trip (wir berichteten).

Wegen des Schlechtwettereinbruchs fällt allerdings der Auftakt am Chiemsee ins Wasser. Die beiden für Samstagabend geplanten Konzerte am Sonnendeck in Chieming und an der Sundowner-Strandbar in Übersee finden nicht statt und werden im Herbst nachgeholt.

Los geht es nun am Sonntag, 3. September, in Innsbruck (Kaufhaus Tyrol, 15 Uhr) und Bozen (Waltherplatz, 20 Uhr). Weitere Stationen sind am Montag Riva (Grand Hotel, 12 Uhr) und Torre del Benaco (Little Harbour, 18 Uhr), am Dienstag Bologna (Piazza Maggiore, 12 Uhr) und Lucca (Piazza dell’ Anfiteatro) sowie am Mittwoch, 6. September, Pisa (Schiefer Turm, 12 Uhr) und Cecina Mare (Bar Via Gorette, 20 Uhr).

Das Tour-Gefährt ist ein 50 Jahre alter VW-Bus, den der Chieminger Christoph Karrasch mit seiner Traunsteiner Jugendstiftung "Try Crossover" restauriert und mit einem Elektroantrieb versehen hat. Das Trio will ein Zeichen gegen die fatale Umweltpolitik von US-Präsident Donnald Trump setzen − mit spontanen, Flashmob-artigen Kurz-Gigs an zehn Hotspots der Reiseroute.

Um der Kritik an Trumps klimazerstörerischem Vorgehen ein breites Echo zu verschaffen, hofft die Bulli-Besatzung auf große Resonanz in den sozialen Netzwerken: Auf der Facebookseite und dem Instagram-Kanal der Band kann man die Tour mitverfolgen. − tt