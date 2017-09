Gemeindewerke: Neue stellvertretende Werkleiterin Patricia Hund

Skeptische Blicke: Werkleiter Heinrich Thaler mit seiner neuen Stellvertreterin Patricia Hund (rechts) und Tourist-Info-Leiterin Eva Gruber bei einer Führung in der Technikzentrale der neuen Räumlichkeiten der Gemeindewerke. − Foto: Eder Skeptische Blicke: Werkleiter Heinrich Thaler mit seiner neuen Stellvertreterin Patricia Hund (rechts) und Tourist-Info-Leiterin Eva Gruber bei einer Führung in der Technikzentrale der neuen Räumlichkeiten der Gemeindewerke. − Foto: Eder



Einige Neuheiten gibt es von den Waginger Gemeindewerken (GWW) zu berichten. Mit dem 1. September ist Patricia Hund, seit Anfang des Jahres bei den Werken tätig, zur weiteren Stellvertreterin von Werkleiter Heinrich Thaler berufen worden. Das hat seinen Grund darin, dass Robert Stief, der schon seit längerem Stellvertreter ist, jetzt seinen Meisterkurs für Elektrotechnik antritt und von daher über ein Jahr hinweg nur in seinen Ferien bei den Gemeindewerken tätig sein kann.

Gut voran geht es auch mit dem Umbau im ersten Stock der Tourist-Info, wohin die Gemeindewerke wohl etwa ab Mitte Oktober umziehen werden. Böden, Wände, Teile der Einrichtung, Elektrizität sind schon weit fortgeschritten, so dass Thaler optimistisch ist, diesen Termin auch einhalten zu können. Eine große Aufgabe wird noch der Aufbau der EDV sein.

In dem neuen Empfangsbereich sowie in den schönen Büros, teilweise sogar mit Balkon, die sich im südlichen Bereich des Gebäudes befinden, werden die sechs Verwaltungs-Mitarbeiter der Gemeindewerke ihren Platz finden. Eine weitere Kraft kommt im Frühjahr dazu, und der technische Mitarbeiter der Wasserversorgung, Thomas Huber, findet hier ebenfalls seinen Büroplatz. Weitere sieben Mitarbeiter sind im technischen Betrieb der Kläranlage und des Kanalnetzes tätig. − heMehr dazu lesen Sie am Samstag, 2. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.