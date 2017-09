Spatenstich für Erweiterung der Salzachklinik - Millionen-Projekt

Schaufeln in der Hand beim Spatenstich. Auch das Regionalfernsehen interessierte sich für das Ereignis. − Foto: Oswald Schaufeln in der Hand beim Spatenstich. Auch das Regionalfernsehen interessierte sich für das Ereignis. − Foto: Oswald



Eigentlich dürfte sie gar keine schwarzen Zahlen schreiben, die Salzachklinik in Fridolfing. Aber eine Hummel dürfte mit ihrem großen Körper und ihren verhältnismäßig kleinen Flügeln auch nicht fliegen – und sie tut es trotzdem. Ähnlich die Salzachklinik. Mit ihren 45 Belegbetten schafft sie das, was viele andere Kliniken deutschlandweit nicht schaffen: Sie trägt sich selbst. Sie läuft sogar so gut, dass die Gemeinde Fridolfing beschlossen hat, das Angebot noch zu erweitern.

Demnächst wird am bestehenden Klinikkomplex ein großer Anbau entstehen. Ein Vorhaben dieser Größe zieht sogar das Regionalfernsehen an. Ein Kameramann des rfo besuchte am Mittwoch den Spatenstich, bei dem Bürgermeister Johann Schild den Anwesenden erklärte, was mit den geplanten 750 Quadratmetern Nutzfläche passieren wird. So sollen eine Radiologie, Arzt- und Untersuchungsräume, Zimmer für die Verwaltung sowie für das Personal (Umkleide, Aufenthalt und ähnliches) entstehen.

Auf der sogenannten Bettenebene im zweiten Obergeschoss sind zwei Zwei-Bett-Zimmer und drei Einzelzimmer geplant. Der imposante Bau soll rund 2,9 Millionen Euro kosten. Schild erzählte stolz, dass das Krankenhaus sogar von der Regierung als zukunftsfähig angesehen werde. Deshalb werde diese Unternehmung auch mit zwei Millionen Euro bezuschusst. Rund eine Million trägt die Gemeinde selbst. "Das Haus ist uns das wert," sagt Schild überzeugt. Die Salzachklinik sei sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich erfolgreich. Außerdem herrsche ein hohes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, "familiäre Strukturen", stellt das Gemeindeoberhaupt heraus. − mosMehr dazu lesen Sie am Samstag, 2. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.