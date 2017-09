Die zünftigen zehn Wiesn’n-Tage in Trostberg haben begonnen

Zahlreiche Vereine zogen gestern Abend vom Vormarkt aus zum Volksfestplatz. − Fotos: luh Zahlreiche Vereine zogen gestern Abend vom Vormarkt aus zum Volksfestplatz. − Fotos: luh



In den vergangenen Jahren hatten die Trostberger zum Wiesn’n-Auftakt immer Glück, und die milde Spätsommersonne begleitete den Festzug durch die Stadt. In diesem Jahr war der festliche Auftakt trüber. Vom leichten Nieselregen ließen sich die vielen Vereine und Stadtvertreter die gute Stimmung aber nicht verderben. Sie trafen sich zum traditionellen Standkonzert der Stadtkapelle Trostberg auf dem Vormarkt.

Zum zackigen Takt der Stadtkapelle marschierten die Teilnehmer dann im Festzug über die Traunsteiner Straße und die Schwarzauer Straße zum Volksfestplatz. Die Zuschauer, die trotz des herbstlichen Wetters an den Straßen standen, waren mit Schirmen ausgerüstet. Das Privileg eines trockenen Hauptes hatten die Alzviertler mit ihren Trachtenhüten und die Mitglieder der Feuerwehr mit den blauen Schirmmützen. Von der Festkutsche aus winkten Festwirt Fritz Aigner, Bürgermeister Karl Schleid, Weißbräu Toni Schwendl und der Braumeister der Schlossbrauerei Stein, Markus Milkreiter, den Zuschauern zu.



Auch eine wertvolle Ladung hatten die prächtig geschmückten Brauereirösser auf dem Wagen: die Bierfässer für das zehntägige Volksfest. Im Festzelt wurde es erst dem Bürgermeister, dann den Gästen recht schnell warm: Der erste Banzen Bier wurde angezapft, und Schleid erklärte das Volksfest offiziell für eröffnet.

Am heutigen Samstag sorgen die Zellberg Buam ab 19.30 Uhr im Zelt, das 1200 Sitzplätze bietet, für Stimmung. Auf dem Freigelände können sich Groß und Klein in sechs Fahrgeschäften und an sieben Buden vergnügen. Ein großes Spektakel erwartet die Trostberger dann am morgigen Sonntag: Die Stadtkapelle Trostberg hat zu ihrem 60-jährigen Bestehen zu einem großen Musikantentreffen geladen. − luhMehr lesen Sie am Samstag, 2. September, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



