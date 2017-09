Volkswagen prallt frontal in Gegenverkehr

Die beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fartauglich. − Foto: FDL/AKI Die beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fartauglich. − Foto: FDL/AKI



Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Freitag gegen 15.55 Uhr auf der Traunsteiner Straße in Seebruck auf Höhe der Strandpromenade gekommen. Ein 46-jähriger Traunsteiner fuhr laut Angaben der Polizei mit seinem Volkswagen von Traunstein kommend in Richtung Seebruck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW stetig weiter auf die Gegenfahrbahn. Die 46-jährige Fahrerin eines Opels aus dem Bereich Ingolstadt versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Nach der Kollision schlitterte der Opel rund 50 Meter über den Asphalt, bis er wieder zum Stehen kam. Der VW-Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die dreiköpfige Familie im Opel blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Seebruck war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort, um den Verkehr zu regeln und ausgelaufene Betriebsmittel zu binden. Die Unfall-Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden: circa 18000 Euro. − red