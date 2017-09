Lastwagen rammt parkendes Auto

− Foto: pnp − Foto: pnp



Ein 36-jähriger Laster-Fahrer aus dem Landkreis Traunstein fuhr am Freitag gegen 10 Uhr mit seinem Gespann auf der Wasserburger Straße in Schnaitsee in Richtung Trostberg. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass ihm auf Höhe der Sparkasse auf seiner Fahrspur ein blauer VW Golf IV entgegen kam, so dass er nach rechts ausweichen musste. Dabei touchierte er einen silberfarbenen VW, der auf dem rechten Parkstreifen abgestellt war. Der Pkw wurde laut Polizei auf der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Trostberg, Tel. 08621/9842-0, melden. − red