Lustiges "Kirchheimer Betthupferl": Rapunzels wahre Geschichte

Gar nicht ermüdend, sondern mit Witz und sehr lebendig vorgelesen hat Uli Jauernig beim ersten "Kirchheimer Betthupferl" eine Abwandlung des Rapunzel-Märchens der Grimm-Brüder, die er verfasst hatte. Die Handlung: Als die Hexe in ihrem vegetarischen Paradies, sprich ihrem Gemüsegarten, bemerkt, dass jemand ständig ihren "Vogerlsalat" klaut, stellt sie eine Falle auf. Tatsächlich fängt sie den Täter.

Er trägt italienische Designerschuhe und ist noch dazu "a Preiß". Nachdem er aber der Hexe sein Leid geklagt hat, dass seine hochschwangere Frau nur noch den Rapunzelsalat esse und vertrüge, meint diese: "Hätt’st hoid was gsagt, mit mir kann ma redn!" Nachdem sie sich noch ausgebeten hat, die Tauf-Godn werden zu dürfen, wenn das Butzerl da ist, ist der Handel perfekt.

Als das Kind, ein Mädchen, geboren wird, bekommt es den Namen Rapunzel. Das findet die Hexe nicht so toll, weil sie sich den Namen bestimmt nicht merken kann. Da die Eltern der Kleinen nun wieder ihren Karrieren nachgehen und die Welt bereisen wollen, es jedoch für das Kind keinen Kita-Platz gibt, übernimmt die Hexe die Erziehung der Kleinen.

Auch wird Rapunzel in Jauernigs Geschichte nicht, wie ursprünglich angenommen, von der Hexe in den Turm gesperrt. − lcMehr dazu lesen Sie am Montag, 4. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.