Renaturierung der Moore in der Region kommt gut voran

Die Räte der Marktgemeinde Waging am See und der Stadt Traunstein hatten im vergangenen Jahr beschlossen, sich am "Klimaschutzprogramm Bayern 2050 – Moore", einem Förderprogramm des Freistaats Bayern, zu beteiligen. Denn, so sagt Bärbel Gänzle, Fachkraft für Moorrenaturierung in diesem Programm: Eine der wichtigsten Chancen, den Klimawandel auf naturnahe Weise aufzuhalten, sei die Renaturierung entwässerter Hoch- und Niedermoore. Und sie stellt optimistisch fest: "Wir kommen voran."

Die ersten Flächenankäufe und -anpachtungen sowie Grunddienstbarkeiten könnten sich sehen lassen, findet Gänzle. Im Preisinger Moos laufe gerade der dritte Förderantrag mit mehreren Flächen. Und für das Waginger Weitmoos sei der erste Förderantrag für die Sicherung von mehreren Grundstücksflächen in Arbeit. "Es werden also – wie erhofft – für den Schutz unserer Ressourcen enorm wichtige Renaturierungsmaßnahmen möglich werden. Ich vertraue den Menschen, den Eigentümern von Moorgrundstücken, dass sie auch weiterhin ihre Grundstücke dem Freistaat mit der ortsüblichen und angemessenen Entschädigung zur Verfügung stellen werden", bleibt Gänzle zuversichtlich, auch wenn alles nur langsam vorangehe.

Die Kommunen hätten erkannt, dass die Wetter-Extreme, der Reichtum der heimischen Natur und der Schutz der Lebensgrundlagen auch in lokaler Verantwortung liegen. Vor rund einem Jahr hatten Traunstein und Waging – gemeinsam mit dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt Traunstein und die Regierung von Oberbayern – beschlossen, sich dafür einzusetzen, dass Moorflächen in der Moorlandschaft Pechschnait und im Weitmoos angekauft oder angepachtet werden können. Diese sollten in intakte Regenmoore zurückgebaut werden. Schon innerhalb dieses ersten Jahres seien in beiden Mooren Erfolge erzielt werden, stellt Gänzle fest.