Tierischer Feuerwehreinsatz: Erdnatter im Garten

Diese Erdnatter haben Reinhilde und Benno Lohr in ihrem Garten in Traunreut gefunden. − Foto: ga



Einen tierischen Feuerwehreinsatz hat es am Freitagachmittag in Traunreut gegeben. Gegen 15.30 Uhr rückten die Floriansjünger der Stadt in die Paul-Keller-Straße aus. Der Grund: eine gefährlich aussehende Schlange.

Reinhilde Lohr hatte das Reptil in ihrem Garten entdeckt. "Ich wollte gerade in den Garten gehen, als ich die Schlange sah, die sich langsam in Richtung Terrasse auf den Weg machen wollte", sagte Reinhilde Lohr der Heimatzeitung. "Mein Mann und ich wussten nicht, was wir machen sollten, und verständigten die Polizei."

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die von der Polizei informiert worden war, hatte Reinhilde Lohrs Mann Benno Mut gefasst und das Reptil bereits vorsichtig in einen Eimer gelegt. Die Feuerwehrler vermuteten zunächst, dass es sich um eine Kreuzotter handele. Sie brachten das Tier daraufhin zu einem Tierarzt und auf dessen Anraten dann in eine Reptilien-Auffangstation nach München. Nach Aussage der dortigen Experten handelt es sich um eine Erdnatter, die entwischt sein muss. Die Schlange sei zwar harmlos, man dürfe sie aber nicht ohne Weiteres gleich wieder aussetzen, so ein Feuerwehrler. − ga