Defekt am Saunaofen gerade noch rechtzeitig entdeckt

Großes Glück hatten die Bewohner eines Hauses im Wohngebiet Fasanenjäger in Stein an der Traun am Montagmorgen. In ihrer Sauna im ersten Stock hatte sich der Saunaofen durch einen technischen Defekt eingeschaltet und für eine Rauch- und Hitzeentwicklung gesorgt. Durch Rauchmelder wurden die Bewohner darauf aufmerksam und alarmierten gegen 8 Uhr die Feuerwehr.

Zu einem Brand kam es in dem Haus an der Straße "Am Steinanger" nicht, deshalb mussten die Floriansjünger nur den Rauch mit Ventilatoren beseitigen. Es kam laut Polizei nur zu einem geringen Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Wie Traunreuts Kommandant Karl-Heinz Erhard erklärte, entdeckten die Bewohner die Hitzeentwicklung gerade noch rechtzeitig: "Das hätte Böse enden können." Da in der Rettungsleitstelle zuerst ein Zimmerbrand gemeldet worden war, rückten die Feuerwehren Stein und Traunreut sowie Lindach an. Gesperrt war während des Einsatzes die Straße von Stein nach Palling bis gegen 9 Uhr. − hr