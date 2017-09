Nach "überraschender" Trennung gleich ins Gefängnis

Am Freitag klickten die Handschellen. −Symbolfoto: dpa Am Freitag klickten die Handschellen. −Symbolfoto: dpa



Gleich zwei böse Überraschungen warteten am vergangenen Freitag auf einen 32-jährigen Trostberger. Der polizeilich einschlägig bekannte Mann hatte wegen eines Körperverletzungsdeliktes von der Staatsanwaltschaft Traunstein eine unabwendbare Freiheitsstrafe von acht Monaten auferlegt bekommen. Weil seine Partnerin aber schwanger war, hatte er von der Staatsanwaltschaft Haftaufschub gewährt bekommen. Damit hätte er laut Polizeibericht erst im Oktober 2017 ins Gefängnis gehen müssen.

Da der Polizei jedoch zu Ohren kam, dass sich die junge Frau kürzlich von dem32-Jährigen getrennt hatte, setzte die Staatsanwaltschaft den Haftaufschubgrund aus und erließ Haftbefehl gegen den Trostberger.

Mit einem druckfrischen Haftbefehl standen am frühen Freitagnachmittag die Beamten der Zivilen Einsatzgruppe Traunstein bei dem Trostberger auf der Matte. Er zeigte sich verdutzt; von der Trennung will er noch gar nichts gewusst haben. Angeblich erfuhr er erst in dem haftbefehl davon. Die Polizei schreibt: "Jedoch wirklich verwundert schien er auch nicht zu sein. Da er das Gefängnis bereits aus mehrjährigen Aufenthalten in seiner Vergangenheit gewöhnt ist, nahm er die Verhaftung gelassen und ließ sich problemlos von den Polizisten abführen." Nun verbüßt er seine Strafe in der JVA. − red