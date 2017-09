Ab jetzt: Barrierefrei ins Anschöringer Vereinsheim

Durchschneiden des Bandes (von links): Simon Wadislohner, Bürgermeister Hans-Jörg Birner, Maxi Rahn, Angelika Straßer, Verena Strecha und SVK-Vorstand Rudi Gaugler eröffnen den neuen barrierefreien Zugang zum Sportvereinsheim. −Foto: Caruso Durchschneiden des Bandes (von links): Simon Wadislohner, Bürgermeister Hans-Jörg Birner, Maxi Rahn, Angelika Straßer, Verena Strecha und SVK-Vorstand Rudi Gaugler eröffnen den neuen barrierefreien Zugang zum Sportvereinsheim. −Foto: Caruso



Mit dem symbolischen Durchschneiden eines Bandes eröffneten Bürgermeister Hans-Jörg Birner, der Vorstand des Sportvereins Kirchanschöring, Rudi Gaugler, und Simon Wadislohner von der Abteilung Fußball am Samstag den neu angelegten, barrierefreien Aufgang zum Sport-Vereinsheim.

Damit beginnt für alle Sportbegeisterten, Zuschauer und Fans eine neue Ära. Denn nun haben alle, auch Menschen mit Gehbehinderung, barrierefreien Zugang zu dem bis dahin nur über Stufen erreichbaren Vereinsheim an der Laufener Straße, in dem Vereinsgastronomie und Toiletten untergebracht sind.

Der rechte Rand des 125 Zentimeter breiten und geschwungenen barrierefreien Aufgangs, der zur Ostseite des Gebäudes hin verläuft, ist auf halber Höhe ein Stück weit unterbrochen, um so auf die ebenfalls neu geschaffene Sonnenterrasse hindernisfrei zu gelangen, wo man nicht nur die Spiele und Turniere bestens mitverfolgen, sondern auch Speisen und Getränke bequem an Tischen genießen kann.

Die Terrasse mit ihren rund 50 Sitzplätzen eignet sich dafür aber nur bei gutem Wetter. Bei Regen empfiehlt sich die überdachte Empore vor dem Vereinsheim, in die der neue und gepflasterte 25 Meter lange Aufgang mündet. Von der überdachten Empore aus hat so nun jeder Zuschauer eine tolle Übersicht über die Wettkampfstätte mit dem Rasenspielfeld, die Kunststofflaufbahn und alles, was zu dieser Sportanlage gehört. − acMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 5. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.