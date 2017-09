Der Mann hinter den Riesenbauklötzen: Franz Lenz aus Pietling

Vor allem Fahrzeuge schrauben die Kinder gerne auf Franz Lenz’ roten Teppichen zusammen. Die Baupläne für Kran, Rennwagen, Mähdrescher und natürlich ein kleines Auto mit Anhänger hat Lenz im Kopf. − Foto: Bernard Vor allem Fahrzeuge schrauben die Kinder gerne auf Franz Lenz’ roten Teppichen zusammen. Die Baupläne für Kran, Rennwagen, Mähdrescher und natürlich ein kleines Auto mit Anhänger hat Lenz im Kopf. − Foto: Bernard



Beim Kirchturm hat’s geschnackelt. Ein Feuerwehrhaus hatte die Kinder wohl nicht interessiert, aber als Franz Lenz eine Kirche vorschlug, packten die Mädchen und Buben an. Aus einem Haufen von 300 Bauklötzen, manche länger als ihre Unterarme, türmten sie auf dem blauen Teppich ein Gotteshaus mit Turm auf und zogen eine Friedhofsmauer darum. Darin Grabkreuze – ohne, dass es ein Erwachsener vorgegeben hätte. Die Premiere beim Kinderfest in Pietling war ein Renner, Lenz stockte seinen Vorrat auf 3000 Klötze auf und hatte fortan einen Nebenjob: als Spielzeug-Schreiner, Verleiher, Fahrzeugbauer, Spielkamerad.

Der 56-Jährige ist heute noch begeistert, wenn er von dem Kinderfest vor 14 Jahren erzählt. Von diesen Momenten, wenn Kinder beginnen, selbstständig zu spielen. Wenn der Groschen fällt – und sei es bloß, dass Zwei- oder Dreijährige begreifen, wie man eine Schraube durch ein Loch dreht und sie mit einer Mutter fixiert. Und diesen Erfolg dann Dutzende Male wiederholen. Lenz macht oft vor, was er schildert, wirkt begeistert. Die Zeit mit den Kindern macht ihm Freude, "es sind immer wieder tolle Erlebnisse." Und für die Kleinen ist es "das Höchste".

Immer wieder läuft er zu einer der Kisten in seinem "Lager 3" in Pietling und holt ein Bauteil: Viele schwarze Schrauben und Muttern, Winkel, Räder, Platten, Bretter mit bis zu 13 Löchern, Winden, sogar Fahrbänder wie bei Kettenfahrzeugen liegen da. Denn 2009 hat der gelernte Werkzeugmacher, der jetzt in der Liegenschaftsverwaltung arbeitet, sein Sortiment um eine anspruchsvollere "Technik-Linie" erweitert. Sieben Sätze à rund 3000 Teile hat er sich mit der Zeit aufgebaut.