Im Bann der Bahn: Neues Leben für alte Bahnhöfe in der Region

Zum Ruhepol ist der kleine Bahnhof in Fürsteneck für Claudia und Michael Hauck geworden. − Foto: privat Zum Ruhepol ist der kleine Bahnhof in Fürsteneck für Claudia und Michael Hauck geworden. − Foto: privat



Der Bahnhof war einst Arbeitsplatz und Zuhause vieler Bahnangestellter, Rastplatz der Reisenden. Heute weckt das Flair der historischen Gebäude auch das Interesse privater Investoren. Die Heimatzeitung hat vier bewohnte Bahnhöfe in der Region besucht.

Das Reisen auf Schienen muss heute vor allem schnell gehen und komfortabel sein. Die Bahnhöfe der Metropolen wurden zu Einkaufszentren, ihre Geschäfte sollen die Pendler anziehen. Kleine Bahnhofshäuschen an weniger befahrenen Nebenstrecken sind für den Konzern daher überflüssig geworden. Sie stehen meist leer, sind dem Verfall verschrieben. Außer sie finden einen neuen Käufer. Private Investoren stecken viel Geld, Zeit und Arbeit in die Gebäude, verleihen ihnen neues Leben.

Michael Hauck suchte kein Tor zur Welt. Im alten Bahnhof von Fürsteneck (Landkreis Freyung-Grafenau) fand er seinen Ruhepol, weit weg vom Lärm der Großstädte, die immer wieder zu seinem Arbeitsplatz wurden. Deren Gesicht der 57-jährige Steinmetz, Restaurator und Kunsthistoriker durch sein Gespür für Ästhetik formt. Auch dem kleinen Bahnhofshäuschen verlieh er neuen Glanz.



Die Bahn gab ihrem Leben einen Rhythmus: Andreas (links) und Georg Baumgart vor ihrem Bahnhof in Waging. − Foto: H. Eder Die Bahn gab ihrem Leben einen Rhythmus: Andreas (links) und Georg Baumgart vor ihrem Bahnhof in Waging. − Foto: H. Eder



Nach dreijähriger Kaufverhandlung bekommt auch Andreas Baumgart (35) 2013 seinen Bahnhof. Dabei lebt die Familie bereits in dritter Generation an der Endstation in Waging (Landkreis Traunstein). Vater Georg war Eisenbahner und auch dessen Vater ein Angestellter der Bahn. Andreas Baumgart rangierte als Achtjähriger die kleinen Güterzüge, machte Unsinn mit den Arbeitskollegen des Vaters, der vor über 40 Jahren in den Bahnhof einziehen musste.

Die PNP hat neben den beiden Bahnhöfen in Fürsteneck und Waging auch noch die in Fischhaus (Landkreis Passau) und Gotteszell (Landkreis Regen) besucht und mit den Bewohnern über ihre außergewöhnliche Art zu leben gesprochen. Die Porträts lesen Sie am Dienstag auf Seite 3 Ihrer Heimatzeitung.