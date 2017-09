Auf den Tasten-Tiger folgt das Kaninchen-Klavier

"The Rabbits" wäre ein guter Name für das Duo: Antonia Mertens und ihr Vater Peter am Montag bei der Eröffnung von "Play Me, I’m Yours" in München. Klavier und Gitarre in Kaninchen-Optik können nun bis 17. September im kleinen Biergarten des "Kiosk 1917" am Thalkirchner Platz von jedermann mit Musik gefüttert werden. - Fotos: privat "The Rabbits" wäre ein guter Name für das Duo: Antonia Mertens und ihr Vater Peter am Montag bei der Eröffnung von "Play Me, I’m Yours" in München. Klavier und Gitarre in Kaninchen-Optik können nun bis 17. September im kleinen Biergarten des "Kiosk 1917" am Thalkirchner Platz von jedermann mit Musik gefüttert werden. - Fotos: privat



Seit Montag wird München wieder von Klavierklängen beschallt. 17 Straßenpianos sind in der ganzen Stadt verteilt und warten darauf, von Passanten bespielt zu werden. Im Jahr 2013 haben die Vereine "Isarlust" und "Musik mit Kindern" das Musik- und Kunstprojekt "Play Me, I’m Yours" ("Spiel auf mir, ich gehöre Dir") in der Landeshauptstadt etabliert. Und schon zum zweiten Mal wird es heuer durch einen tierischen Beitrag aus Truchtlaching bereichert.

Die zwölfjährige Antonia Mertens hat ihrer Fantasie wieder freien Lauf gelassen und zusammen mit ihrem Vater Peter ein Klavier in Kaninchen-Optik konstruiert, das nun bis 17. September an der Thalkirchner Brücke am "Kiosk 1917" steht. Ein würdiger Nachfolger ihres Erstlingswerks, dem Tasten-Tiger, der vor einem Jahr an selber Stelle von vielen Menschen mit Musik gefüttert wurde.

Antonia Mertens ist der kreative Kopf hinter den Truchtlachinger Klavier-Ideen. Nachdem sie zwei Graffiti-Kurse belegt hatte, sprühte sie den farbenfrohen Tiger auf das von den Veranstaltern zur Verfügung gestellte Klavier. Bei der Umsetzung half ihr Vater Peter, der selbstständiger Grafikdesigner ist. Diesmal entschied sich die Siebtklässlerin der Walter-Mohr-Realschule Traunreut für das Kaninchen-Motiv. "Auch ein Einhorn war in der engeren Auswahl", berichtet Peter Mertens. "Hauptsache etwas Tierisches. Das passt auch gut zum Standort in der Nähe des Tierparks Hellabrunn." Der Entwurf für das Vater-Tochter-Projekt war einer von vielen, die die "Play Me, I’m Yours"-Jury in München zu bewerten hatte. "Dass wir wieder unter die finalen 17 Klaviergestalter gewählt wurden, freut uns riesig", sagt der 42-Jährige. Entsprechend fleißig und motiviert ging es an die Arbeit: Der Carport wurde wieder zur Werkstatt umfunktioniert. Als erstes brachte man das für einen Monat aus München angelieferte Klavier in Kaninchenform, baute aus dünnen Stahlrohren den Überbau mit Ohren und Pfoten und vergaß auch die hasentypischen Schneidezähne nicht.



Bis das weiße Klavierkaninchen aus dem Hut gezaubert war, waren einige Arbeitsstunden im Truchtlachinger Carport nötig: Hier schraubt Antonia Mertens am Ohrenansatz. Bis das weiße Klavierkaninchen aus dem Hut gezaubert war, waren einige Arbeitsstunden im Truchtlachinger Carport nötig: Hier schraubt Antonia Mertens am Ohrenansatz.



Etwas arbeitsaufwändiger als beim gesprühten Tiger war diesmal die optische Gestaltung. Die Mertens’ wollten ein riesiges weißes Kaninchen aus dem Hut zaubern. "Deshalb haben wir uns dafür entscheiden, das Ganze mit Zeitung und Servietten zu bekleben." So wurden rund 30000 Schnipsel ausgerissen und -geschnitten, um daraus mit einem speziellen Leim in Pappmaché-Technik das Kaninchen zu modellieren.

"Wir haben auch noch eine alte Gitarre in ein Kaninchen verwandelt", sagt Peter Mertens. Auch eine Cajon-Trommelkiste in passender Optik wird diese Woche noch nachgeliefert, so dass sich am Thalkirchner Platz jederzeit eine komplette Kaninchen-Band zusammenfinden und Musikerherzen höher hoppeln lassen kann.



Schon 2016 waren die Mertens‘ mit ihrem Tiger-Straßenpiano in München vertreten. - Foto: Isarlust e.V. Schon 2016 waren die Mertens‘ mit ihrem Tiger-Straßenpiano in München vertreten. - Foto: Isarlust e.V.



