Verdächtiger bestreitet Wohnungseinbrüche

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Noch immer ermittelt die Polizei in zwei Einbruchsfällen vom Februar diesen Jahres in Traunstein und Chieming.

Wie berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter am Samstag, 4. Februar, in den Abendstunden die Abwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt und war in ein Haus in Traunstein und ein weiteres Wohngebäude in Chieming-Egerer eingesteigen. Er hebelte in einem Fall die Terrassentüre, im anderen ein Fenster auf. Die Anwesen wurden durchsucht. Neben einem Parfüm wurde Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der Sachschaden lag im vierstelligen Bereich.

An einem der Tatorte stellten die Spurensicherer einen Fingerabdruck fest und ordneten diesen einem 30-jährigen Rosenheimer zu. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Traunsteiner Amtsgerichtes durchsuchte die Rosenheimer Polizei nun am Dienstag dessen Wohnung. Diebesgut fanden die Beamten aber nicht. Der Verdächtige bestreitet die Taten.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere muss geklärt werden, wie der Fingerabdruck des 30-Jährigen am Tatort auftauchen konnte, obwohl er dort nicht gewesen sein will, heißt es im Pressebericht der Traunsteiner Polizei. − tt