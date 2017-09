Harley Davidson schlittert in Pkw: Biker leicht verletzt

−Symbolfoto: ana −Symbolfoto: ana



Ein 52-jähriger Mann aus dem Achental war am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Harley Davidson von Übersee in Richtung Grabenstätt unterwegs. Wie die Polizei berichtet, riss etwa auf Höhe der Eisenbahnbrücke an dem Motorrad der Antriebsriemen. Dadurch geriet die Harley ins Schlingern, kam rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. Der Biker kam zu Sturz, das Motorrad schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in das Auto eines 49-jährigen Grabenstätters.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und kam für nähere Untersuchungen in das Krankenhaus Traunstein. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Motorrad und am Auto entstand Sachschaden von jeweils circa 5000 Euro. An der Unfallstelle regelt die Feuerwehr Übersee mit 15 Mann den Verkehr und reinigte die Fahrbahn. − red