Eine Hinweistafel für die "Schöne Trostbergerin"

Dieser Tage ist am Anwesen Vormarkt 12 eine Gedenktafel zur Erinnerung an Helene Sedlmayr angebracht worden. Die "Schöne Trostbergerin" ist 1813 in diesem Haus zur Welt gekommen, das heute der Familie Jobst gehört. Der ehemalige Geschichtelehrer an der Mittelschule Trostberg, Stefan Bauer, Stadtheimatpfleger Dr. Rainer Lihotzky und Bürgermeister Karl Schleid hatten sich für die Gedenktafel eingesetzt und sind mit dem Ergebnis zufrieden.

Die Geschichte der als "Schöne Münchnerin" bekannten Helene Sedlmayr war detaillierter erst seit ihrer Zeit in der Landeshauptstadt festgehalten. Nach einer Anstellung als Dienstmagd in Altötting soll sie im Spielwarengeschäft des Kaufmanns Auracher in der Briennerstraße in München als Dienstbotin beschäftigt gewesen sein. Als sie für die Königskinder Spielzeug in die Residenz lieferte, soll ihre bezaubernde Schönheit König Ludwig I. aufgefallen sein, der ein rechter Frauenheld war. Das Mädchen soll zur Mätresse des Königs geworden und später mit dem Kammerdiener Hermes Miller verheiratet worden sein. Das Porträt der damals 18-Jährigen zierte fortan die Schönheitengalerie des Königs.



Über die Familie und die Kindheit der schönen Helene hatte Geschichtelehrer Stefan Bauer in den vergangenen Jahre mit seinen Schülern einiges herausgefunden. Anfangs hatte er das Geburtshaus von Helene dem heutigen Rechlhaus zugeordnet. Später stellte er fest, dass sich auf dem Stadtplan und in den Kirchenbüchern wegen der Eingliederung von Schedling die Nummerierung verschoben hatte. Und so kam Bauer auf das richtige Geburtshaus: am Vormarkt 12 – heute im Besitz von Peter Höllbauer und seiner Tochter Irmengard Jobst. "Das entspricht auch der mündlichen Überlieferung", sagte Stefan Bauer im Gespräch mit der Heimatzeitung.



