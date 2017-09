Wahl-Serie, Teil 1: "Wahlen gibt es in Eritrea überhaupt nicht"

Tsegazki Berhe (links) kommt aus Eritrea, Ershad Rezaie stammt aus Afghanistan. Mit der Heimatzeitung sprachen sie über ihre Sicht auf die Bundestagswahl. − Foto: Pfingstl Tsegazki Berhe (links) kommt aus Eritrea, Ershad Rezaie stammt aus Afghanistan. Mit der Heimatzeitung sprachen sie über ihre Sicht auf die Bundestagswahl. − Foto: Pfingstl



Die bevorstehende Bundestagswahl hat viele Facetten. Einige davon wollen wir in den verbleibenden drei Wochen bis zur Wahl anhand von Menschen aus dem Landkreis in einer mehrteiligen Serie vorstellen. Für den ersten Teil blicken wir über die deutschen Grenzen hinaus. Die Heimatzeitung hat sich mit zwei Flüchtlingen aus Trostberg zum Interview getroffen.

Es ist kurz vor 18 Uhr an diesem Montag, und die Heimatzeitung trifft Tsegazki Berhe (23) aus Eritrea und Ershad Rezaie (23) aus Afghanistan in Trostberg. Wir wollen über Politik sprechen, die Wahlen in Deutschland und das politische System in ihren Heimatländern. Wählen dürfen die jungen Männer hier nicht, denn sie besitzen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit der deutschen Politik kennen sich die beiden trotzdem aus.

Schön, dass Sie Zeit haben. Woher kennen Sie sich denn?

Ershad Rezaie: Wir kennen uns vom Fußballspielen, und am Anfang waren wir im selben Deutschkurs.

Im September sind ja Bundestagswahlen in Deutschland ...Rezaie: Ja, ich weiß, 24. September. Sie sind ja gut informiert! Interessieren Sie sich für die Wahl und den Wahlkampf in Deutschland?

Tsegazki Berhe: Ich habe ein bisschen Ahnung von den Parteien. CDU, CSU, FDP, Grüne. Im Orientierungskurs haben wir das mit den Parteien gelernt.

Würden Sie am 24. September auch gerne wählen?

Berhe: Ich würde die Grünen wählen. Die unterstützen Flüchtlinge und Asylbewerber.

Rezaie: Ich bin der Meinung der CSU und vielleicht würde ich auch die Grünen wählen.

Das Interview führte Johanna Pfingstl.

