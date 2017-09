Seit 40 Jahren Einsatz für den Sport: Kayer Stockschützen feiern

Ein Höhepunkt in der Kayer Eisstock-Geschichte war die Europameisterschaft im Weitschießen. Am 16. und 17. Januar 1987, holten die besten aus den "klassischen Eisstockländern" Italien, Belgien, Österreich, Schweiz und Deutschland auf dem Leitgeringer See Schwung. − Foto: Maier Ein Höhepunkt in der Kayer Eisstock-Geschichte war die Europameisterschaft im Weitschießen. Am 16. und 17. Januar 1987, holten die besten aus den "klassischen Eisstockländern" Italien, Belgien, Österreich, Schweiz und Deutschland auf dem Leitgeringer See Schwung. − Foto: Maier



Nachdem der SV Kay letztes Jahr sein 50. Gründungsjubiläum feierte, hat die Abteilung der Stockschützen dieses Jahr wieder Grund zum Jubeln: ihr 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat Abteilungsleiter Franz Maier für die Heimatzeitung sein Archiv geöffnet. Er hat über die Jahrzehnte hinweg Bilder und Dokumente gesammelt. Jedes Jahr legt er einen dicken Ordner mit Zeitungsausschnitten, Wertungstabellen und anderen Erinnerungsstücken an

Sogar ein Entwurf zu einer Rede bei der ersten Jahreshauptversammlung ist noch da, und eine Kopie der "Vorläufigen Beitrittserklärung zum SV-Kay Abteilung Stockschießen" vom 25. Februar 1977. "Die kenne ich noch alle persönlich", sagt Maier. Von den 41 Gründern lebt noch gut die Hälfte. Sie "legten im wahrsten Sinne des Wortes den Grundstein", als sie vor 40 Jahren vier Sommer-Bahnen anlegten – zum großen Teil in Eigenleistung. Zuvor hatte es den "EC Kay" gegeben, dieser war allerdings mehr auf den Wintersport ausgerichtet gewesen und ohne richtige Vereinsstruktur.

Zunächst suchten die Stockschützen ein passendes, ebenes Gelände, das sie beim "Rauschwirt" in Alterfing fanden. Sie entwässerten es, legten das Fundament an, beschafften Baumaterial; gut, dass viele der Gründungsmitglieder handwerklich begabt waren. Der Zusammenhalt, der zum ersten Mal beim Bau der Bahnen zu spüren gewesen sei, sei bis heute erhalten geblieben, das betont Maier immer wieder. "Alleine könnte man das nicht machen", sagt er im Hinblick auf all die Aktionen, die die Stockschützen organisieren.

Ein Höhepunkt in der Geschichte der Abteilung war drei Jahre später die Europameisterschaft: Am 16. und 17. Januar richtete der kleine Verein das Großereignis auf dem Leitgeringer See aus.

