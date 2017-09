Porsche überschlägt sich auf der A8: 145.000 Euro Schaden

Die Fahrerin konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Wrack befreien. Foto: Reisner Die Fahrerin konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Wrack befreien. Foto: Reisner



145.000 Euro Schaden hat ein Unfall auf der Autobahn A8 bei Felden (Lkr. Rosenheim) verursacht. Das Unglücksauto war ein Porsche, gesteuert von einer Grabenstätterin. Die Frau war am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in Richtung Salzburg unterwegs, als sie, wie die Polizei berichtet, wegen des starken Regens kurz nach der Anschlussstelle Felden nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Bolide knallte in die Schutzplanke und wurde nach links weggeschleudert. Der Porsche überschlug sich mehrmals und kam 200 Meter später auf dem Dach zum Liegen. Ein dahinter fahrendes Auto konnte noch ausweichen, fuhr jedoch über herumliegende Autoteile und wurde leicht beschädigt.

Die Grabenstätterin konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Wrack befreien. Der Notarzt stellte bei ihr mittelschwere Verletzungen fest. Die Frau wurde ins Klinikum Traunstein gebracht. An ihrem Porsche entstand Totalschaden von rund 120.000 Euro. Dazu kommen noch 25.000 Euro durch Beschädigungen an Leitplanke, einer Wechselverkehrszeichenanlage und dem Fahrbahnbelag.

Direkt an der Unglücksstelle passierte noch ein weiterer Auffahrunfall, der nur geringen Blechschaden forderte. Die Feuerwehren Bernau und Prien waren mit 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Fahrbahn musste mit einem Spezialfahrzeug von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Die A8 war immer wieder gesperrt und erst gegen 3.10 Uhr wieder frei befahrbar. − red/F.: Reisner