Betrug an Seniorin: 1800 Euro für zwei Stunden Arbeit verlangt

Dieses Pflaster im Garten der 81-jährigen Traunreuterin hatte der Augsburger Unternehmer unter anderem gereinigt. − Foto: hr Dieses Pflaster im Garten der 81-jährigen Traunreuterin hatte der Augsburger Unternehmer unter anderem gereinigt. − Foto: hr



Das wären teure Reinigungsarbeiten gewesen: 1800 Euro wollte ein sogenannter Reinigungsprofi von einer 81-jährigen Traunreuterin für zwei Stunden Arbeit verlangen. Durch die Aufmerksamkeit eines Nachbarn wurde der Betrug aber verhindert und die Polizei gerufen.

Die Beamten wurden am Donnerstagfrüh von einer besorgten Traunreuterin telefonisch davon unterrichtet, dass bei ihrer 81-jährigen Nachbarin offensichtlich von einer auswärtigen Firma Fassadenarbeiten durchgeführt wurden und es dann zu einer Streitigkeit zwischen dem Auftragnehmer und der alten Dame vor dem Haus kam.

Vor Ort wurden dann von den Beamten die Hausbesitzerin, ein besorgter Nachbar und ein resolut auftretender Unternehmer aus dem Raum Augsburg angetroffen. Der Unternehmer forderte das vereinbarte Entgelt in Höhe von rund 1800 Euro für den mündlich erteilten Auftrag, nachdem er bereits am Vortag mit den Arbeiten begonnen hatte.

Die Hausbesitzerin verlangte dagegen, dass die Arbeiten nicht weiter ausgeführt werden, weil weder Art und Umfang der Arbeiten, noch ein Entgelt in dieser Höhe vereinbart gewesen und sie lediglich von einem Preis in Höhe von 300 bis 400 Euro ausgegangen sei.

Da es sich in diesem Fall um eine rein zivilrechtliche Angelegenheit handelt, wurden die Beteiligten auf eine zivilrechtliche Regelung, den Gang zum Rechtsanwalt und eventuell einen Entscheid durch das Gericht hingewiesen und lediglich die Personalien festgestellt.

Die Polizeistation Traunreut weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es immer wieder dubiose Firmen gibt, die gezielt auf ältere und alleinstehende Personen zugehen und Reinigungs-/Fassaden- oder ähnliche Renovierungsarbeiten zu überhöhten Preisen anbieten. Aus diesem Grund wird dringend geraten, keine mündlichen Verträge dieser Art mit solchen Firmen abzuschließen.

"Seriöse Unternehmen werden in jedem Fall auf Verlangen ein schriftliches Angebot mit Art und Umfang der Leistungen unterbreiten und dabei einen entsprechenden Preis festsetzen. Im vorliegenden Fall wurde der 81-jährigen Hausbesitzerin lediglich mündlich zugesichert, dass noch ein schriftliches Angebot ,nachgereicht‘ wird", so die Polizei am Donnerstag.

Positiv in diesem Fall bewerteten die Beamten die Wachsamkeit der Nachbarn, die sich Sorgen um die Nachbarin gemacht haben und die Polizei verständigten. Wie der Polizei bekannt wurde, erklärte sich der resolut auftretende Unternehmer letztlich bereit, auf weitere Arbeiten zu verzichten und es kam auch hinsichtlich des geforderten Geldbetrages zu einer Einigung, die weit unter der ursprünglichen Forderung liegt.

"Gerade ältere und alleinstehende Personen sind auf solche Mitbürger zunehmend angewiesen!", versicherte die Traunreuter Polizei in einer Pressemitteilung zu dem Fall. − hr

Mehr darüber lesen Sie am Freitag, 8. September, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.