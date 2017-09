Mutmaßlicher Kinderschänder aus Traunreut im Oktober vor Gericht

Ein Traunreuter muss sich ab Oktober vor Gericht wegen Kindesmissbrauchs verantworten. − Foto: Symbolbild dpa Ein Traunreuter muss sich ab Oktober vor Gericht wegen Kindesmissbrauchs verantworten. − Foto: Symbolbild dpa



Einen Aufsehen erregenden Fall von Kindsmissbrauch verhandelt die ob des Alters des mutmaßlichen Opfers zuständige Jugendschutzkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Dr. Klaus Weidmann am 17. und 18. Oktober. Auf der Anklagebank wird ein 28-jähriger Mann aus Traunreut sitzen, der zwischen Juni 2014 bis August 2015 an seinem Wohnort eindeutige Bilder und Videos angefertigt haben soll.

Die Szenen, in denen er teils selbst ebenfalls zu erkennen war, soll er in allgemein zugängliche Internetseiten, aber auch in das so genannte Darknet gestellt haben. Die Anklage vertritt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Dem angeblichen Kinderschänder liegen mindestens 26 Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie Herstellung und Verbreitung kinderpornographischer Schriften zur Last.

