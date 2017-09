Schwerer Verkehrsunfall bei Waltersham

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag um 6.40 Uhr an der Abzweigung der beiden Staatsstraßen bei Waltersham ereignet. Ein 78-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn lenkte einen Transporter mit Anhänger von Trostberg in Richtung Kienberg und wollte an der Abzweigung links abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Emertsham entgegenkommenden Kombi eines 42-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Traunstein und bog unmittelbar vor diesem ab. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Lenker kamen mit mittelschweren Verletzungen in die Kreisklinik Trostberg.

Die Polizei hat ein Verfahren gegen den Transporter-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberfeldkirchen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, um den Verkehr umzuleiten und die Fahrbahn zu reinigen. Die Einmündung war für eine Stunde gesperrt. − red