Nach Volksfestbesuch war das Fahrrad weg

Schon wieder meldet die Polizeiinspektion Trostberg einen Fahrraddiebstahl: Am Montag zwischen 21.15 und 23.50 Uhr wurde ein vor dem Hertzhaimer-Gymnasium abgestelltes und versperrtes Fahrrad der Marke Focus mit grün-weißem Rahmen entwendet – Zeitwert circa 200 Euro. Eine weitere Auffälligkeit des Rades sind die schwarzen und weißen Brems- sowie Gangseile. Das Rad war per Zahlenbügelschloss an einem Radständer befestigt. Der Diebstahl wurde vom Besitzer nach dem Besuch des Volksfestes festgestellt.

Hinweise an die Polizei in Trostberg unter Tel. 08621/98420. - red