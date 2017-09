Heizwerk in Tettenhausen vermutlich Ende November fertig

Der Rohbau ist quasi fertig: Das neue Biomasseheizwerk der Gemeindewerke Waging steht an der Wolkersdorfer Straße in Tettenhausen. −Foto: Schwaiger-Pöllner Der Rohbau ist quasi fertig: Das neue Biomasseheizwerk der Gemeindewerke Waging steht an der Wolkersdorfer Straße in Tettenhausen. −Foto: Schwaiger-Pöllner



Das neue Biomasseheizwerk in Tettenhausen wird voraussichtlich Ende November fertig sein. Das verkündete Gemeindewerke-Chef Heinrich Thaler in der jüngsten Sitzung des Waginger Bau- und Werkausschusses. "Der Rohbau steht soweit", sagte er. Nächste Woche würden die Zimmerer anrücken. "Anfang Oktober kommt der Pufferspeicher, und dann kann es auch schon mit dem Heizungseinbau losgehen." Im Juli war mit dem Bau der neuen Hackschnitzelheizung begonnen worden.

Die Kosten, so Thaler, lägen im Rahmen. "Es gibt keine besonderen Auffälligkeiten." Die Hackschnitzelheizung an der Wolkersdorfer Straße in Tettenhausen wird rund 1,3 Millionen Euro kosten. Kapazitätsengpässe im alten Heizwerk – es befindet sich im Untergeschoß des Tettenhausener Feuerwehrhauses – hatten die Gemeindewerke Waging zum Neubau veranlasst.

Die neue Hackschnitzelheizung wird eine Leistung von 900 Kilowatt haben. 72 Häuser sollen fürs erste angeschlossen werden. In der Sitzung kam der Leiter der Gemeindewerke auch auf den Leserbrief eines Anwohners zu sprechen – "nur damit man sehen kann, wie man die Behörden an der Nase herumführen kann." In dem Leserbrief habe es geheißen, dass das Bundeskartellamt wegen der Hackschnitzelpreise in Tettenhausen ermitteln würde. − sanMehr dazu lesen Sie am Samstag, 9. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.