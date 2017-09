Motorradfahrer (18) von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Autofahrer hat einen Motorradfahrer beim Abbiegen in Chieming übersehen. − Foto: FDL/AKI Ein Autofahrer hat einen Motorradfahrer beim Abbiegen in Chieming übersehen. − Foto: FDL/AKI



Schwere Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Altötting am Freitagnachmittag bei einer Kollision mit einem Auto in Chieming (Landkreis Traunstein) zugezogen.

Der Autofahrer, ein 83-jähriger Traunsteiner, hatte den Motorradfahrer bei einem Abbiegemanöver auf der Staatsstraße 2095 Traunstein-Seebruck, kurz nach Egerer, übersehen und erfasst. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Traunstein mitteilte, war der Rentner in seinem Kia gegen 14 Uhr in Richtung Seebruck unterwegs und wollte nach links in die Eggartstraße einbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Seebruck entgegen kommenden Motorradfahrer. Der Pkw erfasste den jungen Biker aus Altötting trotz dessen Vollbremsung. Bei Aufprall und Sturz verletzte sich der Altöttinger so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen werden musste. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ins Traunsteiner Klinikum gebracht.

An Auto und Motorrad entstand Totalschaden von insgesamt rund 16000 Euro. Die Staatsstraße war während der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr Chieming war mit rund 20 Kräften im Einsatz. − tt