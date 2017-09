Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf der Bundesstraße 304

Zwei Taxis und ein Ford Kombi waren an dem Unfall beteiligt. Aus dem Ford musste eine ältere Dame befreit werden. − Foto: FDL/Aki Zwei Taxis und ein Ford Kombi waren an dem Unfall beteiligt. Aus dem Ford musste eine ältere Dame befreit werden. − Foto: FDL/Aki



Ein schwerer Unfall mit drei Verletzten und drei beteiligten Autos ereignete sich am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 304 bei Traunstein/Kammer. Laut ersten Informationen der Polizei Traunstein wollte ein Taxi, welches aus Richtung Ettendorfertunnel kam, von der B304 in Richtung Kammer nach links abbiegen. Der Taxifahrer übersah aber vermutlich einen silbernen Ford Kombi, dessen Fahrer in Richtung Traunstein unterwegs war und krachte mit diesem seitlich zusammen.

Bei dem Aufprall wurde der Ford auf ein weiteres Taxi geschoben, welches stand und rechts auf die B304 einfahren wollte. Die Insassen des stehenden Taxis wurden nicht verletzt. Die ältere Dame im silbernen Ford wurde von Passanten aus ihrem Fahrzeug mit vereinten Kräften befreit. Die Tür war verklemmt gewesen. Ein Insasse im ersten Taxi wurde leicht verletzt. Eine Person wurde in das Klinikum nach Traunstein und die andere nach Trostberg gebracht.

Die Feuerwehr Traunstein musste hier die Bundesstraße 304 kurzzeitig sperren. Die Polizei Traunstein nahm den Unfall auf. Nach ersten Berichten wurde ein Beteiligter schwer, einer mittelschwer und einer leicht verletzt. − FDL/Aki