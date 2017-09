Große Katasthrophenschutzübung am Chiemsee

Damit jeder Handgriff auch wirklich sitzt, proben am kommenden Freitag und Samstag rund 320 Einsatzkräfte den Ernstfall im Achendelta am Chiemsee (unser Foto) und in der Hirschauer Bucht. Unter anderem werden kilometerlange Ölsperren eingezogen. −Foto: red Damit jeder Handgriff auch wirklich sitzt, proben am kommenden Freitag und Samstag rund 320 Einsatzkräfte den Ernstfall im Achendelta am Chiemsee (unser Foto) und in der Hirschauer Bucht. Unter anderem werden kilometerlange Ölsperren eingezogen. −Foto: red



Eine große Katastrophenschutzübung findet am Freitag, 15., und Samstag, 16. September, im Achental und am Chiemsee statt. Wie das Landratsamt Traunstein mitteilt, werden dabei an der Tiroler Ache auf Höhe der Turnhalle des Staatlichen Landschulheims in Marquartstein sowie am Chiemsee im Bereich des Achendeltas und der Hirschauer Bucht kilometerlange Ölsperren eingezogen, ein Separations- und Dekontaminationsplatz aufgebaut sowie ein Versorgungspunkt bei der Gaststätte "Hirschauer Bucht" eingerichtet.

An beiden Tagen werden bis zu 320 Einsatzkräfte erwartet. Beteiligt sind neun Ortsverbände des Technischen Hilfswerks aus der Region, aber auch aus entfernteren Orten wie Kelheim und Landshut. Zudem sind elf Feuerwehren aus dem Landkreis Traunstein, Rettungskräfte von BRK, Wasserwacht und DLRG sowie die Polizei eingesetzt. Die Federführung bei der Übung liegt beim Landratsamt Traunstein.

Mit der Übung wird durch gezielte Maßnahmen sichergestellt, dass im Fall eines Schadens im Einzugsbereich der Tiroler Achen an der 465 Kilometer langen Transalpinen Ölleitung (TAL) von Triest nach Ingolstadt jeder Handgriff sitzt, um eine Verschmutzung des Chiemsees zu vermeiden. Gefordert sind hier vor allem die Kräfte des Technischen Hilfswerks. Zu ihrem Auftrag zählen in erster Linie der Einbau der Ölsperren, die Ölabsaugung, der anschließende Transport des Öl-Wasser-Gemisches ans Ufer und die Ölseparation. Aber auch Feuerwehren, BRK, Wasserwacht und DLRG erfüllen wichtige Aufgaben – besonders beim Brandschutz und bei der Rettung verunglückter Personen.

Geübt wird in diesem Rahmen auch die aktuelle und umfassende Information der Bevölkerung per Durchsagen, Bürgertelefon und Medien einschließlich schneller und direkter Nachrichtenkanäle wie etwa Facebook sowie die interne Kommunikation per Digitalfunk.

Während der Übung von Freitag, 15 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr ist der Aussichtsturm an der Hirschauer Bucht nicht zugänglich. Ebenso ist die dortige Gaststätte geschlossen. − redDen ganzen Bericht lesen Sie am 11. September in der Heimatzeitung.