Podiumsdiskussion mit heimischen Bundestagskandidaten

Foto: dpa Foto: dpa



Nach zahlreichen Lebensmittelskandalen und Umweltproblemen rückt die Gestaltung unserer künftigen Lebensgrundlagen verstärkt in den Fokus vieler Bürger. Angesichts der herannahenden Bundestagswahl am 24. September soll eine Podiumsdiskussion den Kandidaten der einzelnen Parteien diesbezüglich auf den Zahn fühlen. Es geht um die Themen Klimaschutz, Landwirtschaft und Umweltschutz.

Bei der Veranstaltung am Donnerstag, 14. September um 19.30 Uhr im "Sailer Keller" in Traunstein stellen sich Tobias Zech (CSU), Dr. Bärbel Kofler (SPD), Andreas Herden (Bündnis 90/Die Grünen), Alexander Reich (FDP) Agnes Thanbichler (ÖDP) und Konrad Bauernegger (Bayernpartei) den kritischen Fragen des Moderators Axel Effner. In Vertretung von Norbert Eberherr, Bundestagskandidat der Partei Die Linke, spricht Georg Auernheimer. Veranstalter sind die Kreisgruppe Traunstein des Bundes Naturschutz, das Forum Ökologie und das Agrarbündnis BGL/TS.

Themen, um die es gehen wird, sind unter anderem die Zukunft der Mobilität, neue Wege in der Landwirtschaft, Artenschutz und Flächenverbrauch, Chemie auf dem Acker und Grundwasserschutz, Ressourcenschonung und fairer Welthandel. − red