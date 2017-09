Grundsteinlegung für die Bergader-Kita "Käsemäuse"

Vorbereitung für die Grundsteinlegung: Carina Hein von der Unternehmenskommunikation der Firma Bergader legt die Zeitkapsel in die Betonkiste hinein. − Foto: Sojer Vorbereitung für die Grundsteinlegung: Carina Hein von der Unternehmenskommunikation der Firma Bergader legt die Zeitkapsel in die Betonkiste hinein. − Foto: Sojer



In einer feierlichen Zeremonie wurde die symbolische Grundsteinlegung der Bergader-Kindertagesstätte "Die Käsemäuse" auf dem Grundstück der Firma in Waging (Lkr. Traunstein) vollbracht. Das Gemeinschaftsprojekt, mit Bauherrn Firma Bergader, dem Mütterzentrum Traunstein als Träger und Betreiber sowie der öffentlichen Förderung durch die Regierung von Oberbayern mit der Marktgemeinde Waging, wird das kommunale Betreuungsangebot künftig nicht nur ergänzen, sondern schließt durch ein angepasstes Konzept eine wichtige Betreuungslücke für Kinder von Berufstätigen. Derzeit besteht eine Kindergartengruppe am Gärtnerweg als vorrübergehende Lösung, bis im September 2018 die "Käsemäuse" in die neuen Räume umziehen können. − bs