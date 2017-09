Schneller als gedacht: Tittmoning hat eine neue Grundschul-Rektorin

Ein Vergnügen und eine Erleichterung war es Schulrätin Monika Tauber-Spring (von links) ihren eigenen Worten zufolge, Sandra Kufner zur Rektorin zu ernennen. Für die Stadt Tittmoning hatte Zweiter Bürgermeister Andreas Bratzdrum Blumen dabei. − Foto: Bernard Ein Vergnügen und eine Erleichterung war es Schulrätin Monika Tauber-Spring (von links) ihren eigenen Worten zufolge, Sandra Kufner zur Rektorin zu ernennen. Für die Stadt Tittmoning hatte Zweiter Bürgermeister Andreas Bratzdrum Blumen dabei. − Foto: Bernard



Am Ende ging es schnell. Vor etwa einem Monat hatte sich die Entscheidung zwar schon abgezeichnet, aber erst am Freitag war es offiziell: Sandra Kufner ist neue Rektorin der Grundschule Tittmoning. Gestern wurde sie offiziell eingeführt – mit viel Beifall, Lob und guten Wünschen für ihre neue Aufgabe. Stellvertretender Schulleiter bleibt Bernhard Prifling.

Kufner tritt die Nachfolge von Heidrun Jahn-Wiesenberger an. Im Juli war bekannt geworden, dass diese nach einem Jahr an der Spitze der Grundschule als Seminarrektorin in den Landkreis Altötting wechselt – und ihre Stelle musste kurzfristig nachbesetzt werden. Die Entscheidung sei "so schnell wie nie" gefallen, sagte Kufner. Das sei "eher erstaunlich", aber gut so, denn man habe gehofft, dass es schnell eine neue Schulleitung geben werde. Sie habe die neue Aufgabe gewollt und freue sich darauf. "Ich habe mich beworben, weil mir die Schule am Herzen liegt."

Kufner kennt die Schule und das Kollegium gut. Seit 1998 unterrichtete sie in Törring und stieg nach fünfeinhalb Jahren Elternzeit 2005 in Tittmoning wieder ein. Auf diesem langen Weg bleibe sie nun, nehme aber eine Abkürzung, sagte sie in ihrer ersten Konferenz in der neuen Funktion. Diese werde sehr steinig und holprig sein, aber sie hoffe auf die Begleitung des Kollegiums: "Damit wir relativ schnell auf den breiten Pfad zurückkommen, wo wir sind." − smbMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 12. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.