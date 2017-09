Rewe/Rossmann: Bauausschuss bezieht zu Hinweisen Stellung

Auf diesem Grundstück an der Ottinger Straße soll das Einkaufszentrum entstehen. − Foto: Schwaiger-Pöllner Auf diesem Grundstück an der Ottinger Straße soll das Einkaufszentrum entstehen. − Foto: Schwaiger-Pöllner



In einer Mammutsitzung hat sich der Bau- und Werkausschuss der Marktgemeinde Waging mit zahlreichen Bedenken, Hinweisen und Anregungen von Bürgern, Behörden und Fachstellen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan an der Ottinger Straße beschäftigt. Dort soll das Einkaufszentrum mit Rewe-Markt und Rossmann-Filiale entstehen. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung war bereits vor dem Bürgerentscheid gestartet; die Schreiben gingen mehrheitlich im Mai bei der Gemeinde ein. Anfang Juli sprachen sich die Waginger dann deutlich für eine Ansiedlung der Märkte aus.

"Wir behandeln heute die Stellungnahmen, aber wir sind nach dem Bürgerentscheid verpflichtet, das Verfahren voranzutreiben", erklärte Bürgermeister Herbert Häusl. Es dauerte 75 Minuten, bis alle 20 Schreiben – sechs von Bürgern, 14 von Behörden und Fachstellen – behandelt waren. "Ich kann mich an keine Abwägung erinnern, die länger war", meinte Häusl. Schließlich billigte der Ausschuss mehrheitlich den teilweise ergänzten und geänderten Bebauungsplanentwurf; Christine Rehrl (ÖDP) und Matthias Schneider (FWG) sprachen sich als einzige gegen die Absicht der Marktgemeinde aus, das Einzelhandelsgroßprojekt fortzuführen. Der Bebauungsplanentwurf wird nun erneut öffentlich ausliegen.

Vor allem die Regierung von Oberbayern hat Vorbehalte gegen das Projekt – und letztlich auch die Möglichkeit, das Vorhaben in der derzeit geplanten Form zu stoppen. In München befürchtet man, dass Waging als ländliche Gemeinde zu klein für ein Einzelhandelsgroßprojekt ist. "Für den Drogeriemarkt wäre die Verkaufsfläche auf maximal 160 Quadratmeter festzusetzen", heißt es im Regierungsschreiben. Rossmann wollte eigentlich 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. − sanMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 12. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.