16 neue Lehrer für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Traunstein

16 frisch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer stehen im Landkreis Traunstein zum Schuljahresbeginn erstmals vor einer Klasse. Schulamtsleiter Otto Mayer (links) und der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Alexander Fietz (rechts), hießen sie im Landkreis Traunstein herzlich willkommen. − Foto: Schneider



In den Grund- und Mittelschulen des Landkreises Traunstein haben 16 junge Lehrerinnen und Lehrer ihren Vorbereitungsdienst angetreten. Sie stehen damit unmittelbar nach ihrem Hochschulabschluss erstmals vor einer Klasse. Ihre erste Bewährungsprobe hinter sich haben dagegen 15 weitere Lehrkräfte, die schon seit zwei Jahren Kinder unterrichten und jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Sie alle wurden zu Beginn des neuen Schuljahrs am Montag von Schulamtsleiter Otto Mayer und seinem Team willkommen geheißen. Im Rahmen einer Feierstunde in der Traunsteiner Landwirtschaftsschule legten sie ihr feierliches Gelöbnis ab.

Besonders begrüßte Mayer jene acht Lehrerinnen und Lehrer, die aus anderen bayerischen Regionen kommen und sich im Landkreis Traunstein erst einmal einleben müssen. Das stelle bei der Attraktivität des Chiemgaus aus seiner Sicht aber kein unüberwindbares Problem dar.

Auch in fachlicher Hinsicht stärkte er den jungen Kollegen den Rücken: "Sie legen einen Eid ab zwar auf die Verfassung, aber im Grund für die Ihnen anvertrauen Kinder", unterstrich Mayer in seiner Willkommensrede. Die Lehrkräfte übernähmen damit bewusst die Verantwortung für die Zukunft von Gesellschaft, freiheitlich demokratischem Rechtsstaat und bayerischer Heimat. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 13. September 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.