Anti-Trump-Tour: E-Bulli surft auf Welle der Begeisterung

"Make Klimaschutz great again!" Die acht Spontankonzerte auf der Anti-Trump-Tour sorgten für Menschenaufläufe und Partystimmung an den touristischen Hotspots in Südtirol, am Gardasee, in der Toskana und am Mittelmeer. Auf diesem Bild rocken Günter Wimmer und Guido Fuchs den Stadtplatz von Lucca – unter anderem mit ihrem italienischsprachigen Song "Ciao Amore." - F.: Klaus Karrasch

"Make Klimaschutz great again!" Die acht Spontankonzerte auf der Anti-Trump-Tour sorgten für Menschenaufläufe und Partystimmung an den touristischen Hotspots in Südtirol, am Gardasee, in der Toskana und am Mittelmeer. Auf diesem Bild rocken Günter Wimmer und Guido Fuchs den Stadtplatz von Lucca – unter anderem mit ihrem italienischsprachigen Song "Ciao Amore." - F.: Klaus Karrasch