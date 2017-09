Schulwegkontrolle: Zwölf Autofahrer missachten Durchfahrtsverbot

Neben der Tempo-30-Zone weist auf Höhe des Stadtkinos auch ein "Durchfahrt verboten"-Schild auf die besondere Schulwegregelung hin, die zwischen 7 und 14 Uhr in der Heinrich-Braun-Straße gilt. − Foto: Polizei Neben der Tempo-30-Zone weist auf Höhe des Stadtkinos auch ein "Durchfahrt verboten"-Schild auf die besondere Schulwegregelung hin, die zwischen 7 und 14 Uhr in der Heinrich-Braun-Straße gilt. − Foto: Polizei



Ein sicherer Schulweg liegt auch der Polizeiinspektion Trostberg am Herzen. Deshalb führten die Beamten zum Schulstart am Dienstag – zwischen 7.15 und 8 Uhr – Verkehrskontrollen in der Heinrich-Braun-Straße durch.

Zwölf Autolenker, die mit ihren Fahrzeugen die Zufahrtsstraße zu den Schulen befuhren, wurden angehalten und verwarnt. Die Heinrich-Braun-Straße ist, wie die Polizei informiert, im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr für Krafträder und Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt – nur für Anwohner und Schulbusse gelten Ausnahmen. Wer trotzdem hineinfährt, muss ein Verwarnungsgeld von 20 Euro berappen. Die entsprechenden Verkehrszeichen sind auf Höhe des Stadtkinos und aus Richtung Autohaus Hochreiter kurz nach der Einfahrt zum Großparkplatz angebracht.

"Die Erfahrungen des ersten Schultages geben Anlass, hier auch künftig die Einhaltung des Durchfahrtsverbots zu überwachen", so ein Sprecher der PI Trostberg. − red