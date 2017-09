Grassauer zieht nach Streit mit Traunreuter seine Waffe

Hier an der Ecke Finkensteiner und Lorenz-Brandl-Straße in Traunreut kam es am Samstagabend zum Streit der beiden Autolenker. − Foto: hr Hier an der Ecke Finkensteiner und Lorenz-Brandl-Straße in Traunreut kam es am Samstagabend zum Streit der beiden Autolenker. − Foto: hr



Nach einem kurzen Wortwechsel zog am vergangenen Samstag in der Lorenz-Brandl-Straße in Traunreut ein Grassauer seine Schreckschusswaffe und bedrohte seinen Kontrahenten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Gegen 22 Uhr teilte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer der Polizeistation Traunreut mit, dass er von einem anderen Autofahrer in der Lorenz-Brandl-Straße in Traunreut mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Vorangegangen war offensichtlich eine kurze Diskussion zwischen dem 42-jährigen Traunreuter und seinem 21-jährigen Kontrahenten, der in Grassau wohnhaft ist. Grund der Auseinandersetzung war eine vorausgegangene angebliche Verkehrsbehinderung.

Nach Angaben des Geschädigten, stieg er gerade vor seinem Haus an der Ecke Lorenz-Brandl- und Finkensteiner Straße aus dem Auto aus, als der Grassauer mit seinem Mercedes neben ihm stehen blieb und ihn provozierend fragte, ob er "ein Problem" hätte?

Im Verlauf der weiteren Diskussion stieg der junge Fahrzeugführer schließlich mit den Worten "Warte, ich zeig Dir gleich was!" aus seinem Fahrzeug aus, ging zum Kofferraum und entnahm daraus eine Pistole, mit der er auf den Traunreuter in bedrohlicher Weise zuging. Dieser erkannte die drohende Eskalation, bekam es nach eigenen Angaben mit der Angst zu tun, und flüchtete sofort in sein Wohnhaus, woraufhin sich der Täter nach kurzer Zeit entfernte.

Die sofortigen Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer erst seit ein paar Tagen in Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis - einem sogenannten "kleinen Waffenschein" - ist. Die Aussage des Geschädigten scheint für die Polizei deshalb absolut glaubhaft. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug des Täters in der Nähe geparkt festgestellt werden. Durch angeforderte Unterstützungskräfte wurde das Fahrzeug dann durch zivile Einsatzkräfte observiert. Der Fahrer wurde trotz längerer Observation in dieser Nacht aber nicht mehr angetroffen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und durch Beamte der Polizeiinspektion Grassau am Montag vollzogen. Bei dem völlig überraschten Grassauer wurde dann auch eine Schreckschusspistole im Handschuhfach des Fahrzeugs aufgefunden. Der Vorwurf, er hätte den Traunreuter mit einer Schusswaffe in der Hand bedroht, wurde von ihm bestritten, obwohl die Indizien laut Polizei klar dafür sprechen.

Die Schusswaffe und die waffenrechtliche Erlaubnis wurden als Beweismittel sichergestellt und neben dem Strafverfahren wegen Bedrohung wird der Vorfall wohl weitere Konsequenzen nach sich ziehen. Im vorliegenden Fall bestehen aus polizeilicher Sicht erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit des Waffenscheininhabers und es wird ein Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnis angestrebt.

Die Fahrerlaubnisbehörde wird in diesem Zusammenhang eventuell auch weitere Maßnahmen im Hinblick auf die Eignung des Führerscheininhabers prüfen. Aus ermittlungstaktischen Gründen berichtete die Polizei erst gestern über den Fall. Mögliche Zeugen werden um Hinweise an die Polizei unter Tel. 08669/86140 gebeten. − hr