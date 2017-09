Personalengpass bei der Post: Briefkästen bleiben oft tagelang leer

Hektik und Hochdruck am Zustellstützpunkt in der Dr.-Albert-Frank-Straße in Trostberg: Von hier aus verteilen 17 Zusteller die Briefpost per Auto und Fahrrad an die Haushalte in Trostberg, Tacherting und Altenmarkt. Seit Anfang des Monats stapeln sich die aus Rosenheim ankommenden Sendungen aber immer mehr. Die Briefträger kommen wegen eines krankheitsbedingten Personalengpasses kaum mehr hinterher. − Foto: Thois

