"Wählen ist Bürgerpflicht, und sonst darf ich nicht schimpfen"

Auf seinem Esstisch breitet Alfred Prommersberger die Wahlunterlagen aus und gibt in aller Ruhe seine Stimme per Brief ab. − Foto: Bernard



Die bevorstehende Bundestagswahl hat viele Facetten. Einige davon wollen wir in den Wochen bis zur Wahl in einer mehrteiligen Serie vorstellen. Der dritte Teil führt zu Alfred Prommersberger, 87, der die Wahl auf Papierbögen nicht gerade modern findet.

An seine erste Wahl kann sich Alfred Prommersberger nicht mehr genau erinnern. Es war nicht die Abstimmung 1949 über den ersten Bundestag nach dem Zweiten Weltkrieg – da war Prommersberger knapp 20 Jahre alt, und das Wahlalter lag bei noch bei 21. Eher schon 1953, als er Hilfslehrer in Traunstein war. "Aber ich kann nicht mehr sagen, was ich gewählt habe." Nun ist der gebürtige Erdinger fast 88 und wohnt seit 1959 in Waging. Wenn er auch nicht mehr alle Details der 1950er Jahre parat hat: Seine Stimme abgegeben hat er immer. "Das ist Bürgerpflicht in meinen Augen. Sonst dürfte ich nicht schimpfen", meint er. Und das tut der freundliche, viel lachende Pensionist gern.

Prommersberger hat viele Wahlkämpfe und Abstimmungen erlebt – auf zwei Seiten, denn seit 1972 trat er für die Freien Wähler an und saß von 1978 bis 2002 im Waginger Gemeinderat. Zwei, dreimal war Prommersberger auch Wahlleiter in Waging. "Da ist das Unangenehme: Es muss alles stimmen", scherzt er.

Trotz fester Meinungen waren seine Entscheidungen oft keine Selbstläufer. "Ich bin schon ein bisschen ein Wechselwähler", gibt er zu.

Gut würde es ihm gefallen, wenn der Wahlablauf geändert würde: "Wenn ich die Möglichkeiten in den sogenannten unterentwickelten Ländern sehe, mit Wahlzählmaschinen und elektronischer Abstimmung, dann sind wir als sogenanntes hochentwickeltes Land weit hinten."

