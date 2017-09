DGB warnt: 11150 Landkreis-Bürgern droht Armut im Alter

Der DGB Oberbayern hat in einer Pressemitteilung vor steigender Altersarmut gewarnt. Im Landkreis Traunstein verdienten demnach Ende vergangenen Jahres rund 11150 Beschäftigte (Vollzeit, ohne Auszubildende) weniger als 2500 Euro brutto im Monat. Das gehe aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, schreibt der DGB. Ein Bruttoeinkommen oberhalb dieser Grenze sei jedoch notwendig, um nach 40 Beitragsjahren nicht in die Grundsicherung zu fallen. Ursache für dieses Problem sei der Rückgang des Rentenniveaus, das im Jahr 2030 auf bis zu 43 Prozent absinken wird.

Um seine Forderung nach einem Kurswechsel in der Rentenpolitik zu untermauern, beteiligt sich der DGB-Kreisverband Traunstein am kommenden Freitag am zweiten bundesweiten, dezentralen Renten-Aktionstag des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften. Unter dem Motto "Handeln statt Aussitzen! Gute Rente ist kein Thema für die lange Bank" findet ein "etwas anderer Infostand" statt. Er ist am Freitag von 12 bis 13 Uhr in Traunstein auf dem Bahnhofsvorplatz aufgebaut. Alle Bürger sind willkommen. − red

