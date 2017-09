19 erfolgreiche Metallbaumeister im Bildungszentrum der Handwerkskammer

Sein Meisterstück präsentierte Christian Schwangler aus Waging (rechts). Die handbetriebene hydraulische Presse stellte Franz Ertl, Regionalleiter der Handwerkskammer, vor. − Foto: Wittenzellner Sein Meisterstück präsentierte Christian Schwangler aus Waging (rechts). Die handbetriebene hydraulische Presse stellte Franz Ertl, Regionalleiter der Handwerkskammer, vor. − Foto: Wittenzellner



Qualität, Funktionalität und Schönheit aus Metall: Das gab es am Sonntag im Bildungszentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern zu bestaunen. Die Teilnehmer des Meistervorbereitungskurses stellten am Rande einer kleinen Feier ihre Meisterprojekte aus. Familienangehörige, Vertreter der Metallbaubetriebe und Metallbaumeister, aber auch so manch künftiger Kursteilnehmer waren dabei. Die neuen Meister kamen aus den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Altötting und Mühldorf.

Franz Ertl, Regionalleiter im Traunsteiner Bildungszentrum, machte deutlich, dass die 19 erfolgreichen Metallbaumeister, darunter eine Frau, zu Recht stolz auf ihren Meisterbrief sein können. In Wochenendkursen über 870 Stunden hätten sie ihr berufliches Ziel erreicht, nachdem sie im August in der Projektarbeit ihr Meisterstück erfolgreich planten, kalkulierten und fertigten. 64 Stunden hatten sie dazu Zeit, 40 davon fielen auf die handwerkliche Ausführung des Projekts.

Im kommenden Jahr findet im Bildungszentrum der nächste Meisterkurs für interessierte Gesellen sowie Quereinsteiger statt. Eine Anmeldung ist unter der Tel. 0861/98977-0 möglich. − awi

