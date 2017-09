Kanalsanierung läuft nach Plan

− Foto: Pfingstl − Foto: Pfingstl



Der Alzkanal zwischen Tacherting und Hirten hat sich seit dem 1. September völlig verändert. Um das 100 Jahre alte Betongerinne sanieren zu können, wurde der Kanal weitgehend abgelassen. Tonnenweise Fische holten der Fischereiverein Trostberg und die AlzChem-Fischer anschließend aus dem Wasser. Jetzt herrscht fast gähnende Leere im Kanal. Fast, weil statt Fisch und Wasser nun Baufahrzeuge und Arbeiter in orangen Warnwesten den Kanal bevölkern. Am besten kann man das gerade bei der Schermühle in Tacherting sehen. Hier macht sich auch Xaver Diener, Kraftwerksleiter bei Heider, regelmäßig ein Bild von der Situation. Er ist zufrieden: "Alles läuft nach Plan", sagt er. Nachdem die Großbaustelle in der ersten Woche nach der Auslassung vorbereitet worden ist, der Unrat aus der Rinne entfernt wurde und Zufahrten zum Kanal aufgeschüttet worden sind, würden die Arbeiter derzeit eine zwölf Zentimeter dicke Betonschicht auf die Kanalwände auftragen, um sie abzudichten. − pfjMehr dazu lesen Sie am 14. September im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.